2021/06/17 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني “عناكب نهاية العالم”، بهذه الكلمات وصف الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الصور التي انتشرت لشباك عناكب وهي تغطي مساحات واسعة في أستراليا، بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات.وانتشرت صور لشباك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نهاية العالم”..



حشرة تلاحق منطقة في أستراليا المركز الخبري الوطني.

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