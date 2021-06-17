مديرية أمن كركوك تطيح بشبكة خطف وتضبط مبالغ مالية وتلقي القبض على رؤوسها في عدد من المحافظات

2021/06/17 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/تمكنت مفارز مديرية أمن محافظة كركوك من الاطاحة بعصابة متخصصه بالخطف والاستدراج وضبطت مبالغ مالية كبيره في عمليه هي الأضخم منذ مطلع العام الحالي .واكد مصدر امني بتصريح لمراسل /نينا/بعد ورود معلومات حول قيام عصابة تعمل في الخطف والابتزاز بتاريخ 2021/6/10 باستدراج المفقودة المدعوة (ن.ا.ه.خ) وبحوزتها (150،000،000) دينار وبعد استحصال الموافقات القضائية وبمتابعة ميدانية كامله لمدير امن كركوك و بتكثيف الجهود الاستخباريه تم نصب كمين محكم على الطريق الرئيسي كركوك- بغداد وتم ضبط عجلة نوع (كراسلر سي 300) المرقمة (32089ف- بغداد) السائق (ر.ص.ر.ب.) وبداخلها المفقودة بدون المبلغ المالي وبعد استنطاق السائق اعترف على باقي افراد العصابة حيث افاد انهم يتواجدون في محافظة السليمانية وبعد استحصال موافقات رئاسة جهاز الامن الوطني ومتابعة مدير امن كركوك بالتنسيق مع الجهات الامنية في محافظة السليمانية حيث تم يوم 2021/6/15 توجيه المفارز من امن كركوك الى هناك وتم القاء القبض على كل من المتهم (م.ق.ج.م )تولد2001 والمتهم (س.ع.م.ع) والمتهم (م.ر.ب.ع) وبحوزتهم (3600)دولار امريكي وبعد استنطاقهم افادوا ان باقي المبلغ في محافظة بغداد وعلى الفورً توجهت مفارز من مديرية امن كركوك وتم القاء القبض على المتهم(ص.ن.ع.ج) في محافظة بغداد بمنطقة حي القاهرة وبحوزته مبلغ (70،000) دولار امريكي وتم جلبهم وتوقيفهم في مقر مديرية امن كركوك وفق المادة(422ق.ع)./انتهى

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