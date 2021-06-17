لجنة من الحكومة الاتحادية في أربيل للتدقيق في واردات إقليم كردستان

2021/06/17 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن مصدر في مجلس وزراء إقليم كردستان، عن وصول لجنة تدقيقية من بغداد إلى أربيل، للتدقيق في واردات إقليم كردستان، مشيراً إلى انتهاء عمل اللجنة في الأسبوع القادم.وذكر المصدر، بحسب وسائل اعلام كردية أن اللجنة بدأت بتدقيق واردات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، ولن "تبقى أي حجة تمنع إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة" من بعد اتمام اللجنة لعملها.وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ، إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، شهرياً.وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان./انتهى9

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