واشنطن تصدر تصاريح عامة مرتبطة بإيران وسوريا بشأن المعاملات المرتبطة بـ كورونا

2021/06/17 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء يوم الخميس تصاريح عامة مرتبطة بإيران وسوريا بشأن المعاملات المرتبطة بكوفيد-19.

وافاد الخزانة الأمريكية في بيان بأن الولايات المتحدة أصدرت أذونات وتوجيهات عقوبات إضافية تسمح لأنشطة معينة بالاستجابة لوباء كورونا، بما في ذلك التعامل مع الدول الخاضعة لعقوبات شديدة إيران وسوريا وفنزويلا.

وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم في منصبه في يناير مذكرة للأمن القومي تدعو إدارته إلى إجراء مراجعة لبرامج العقوبات الأمريكية لتقييم ما إذا كانت تعيق الاستجابة للوباء.

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