الطائرات المسيرة ليست لعبة الطائرات الورقية - مصطفى محمد غريب

2021/06/17 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب كل شيء تم تجربته في العراق وعلى الشعب العراقي الذي واكب المأساة ولكن بتفاؤل عجيب وتحدى من أجل الحصول على حقوقه، فسنين الحروب منذ 1963 ومن ثم بعد 1968 كانت غايتها الهيمنة والسيطرة وعسكرة المواطنين والزج بهم في حروب داخلية بالضد من الشعب الكردي وحرباً مستترة ضد القوميات والمكونات التي في رأي وايدلوجية التطرف القومي يجب صهرها في بوتقة القومية العربية ولما ازيح نظام الإرهاب والقتل تنفس الكثيرون ولع ......





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