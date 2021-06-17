2021/06/17 | 23:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أضخم عملية منذ مطلع العام".. الإطاحة بشبكة للخطف واعتقال "رؤوسها" في بغداد والسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/17 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أضخم عملية منذ مطلع العام".. الإطاحة بشبكة للخطف واعتقال "رؤوسها" في بغداد والسليمانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أضخم عملية منذ مطلع العام".. الإطاحة بشبكة للخطف واعتقال "رؤوسها" في بغداد والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).