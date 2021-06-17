بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين سيرورة تاريخية متواصلة تفرض وحدة الماركسيين/ات و انغراسهم وسط العمال والكادحين. - جمال براجع

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_براجع عندما قرر النهج الديمقراطي في مؤتمره الوطني الرابع المنعقد في سنة 2016 الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين في مؤتمره الوطني الخامس فليس من باب الإرادوية أو الطوباوية̜-;- كما قد يعتقد البعض̜-;- بل إدراكا منه للضرورة التاريخية والسياسية لهذا الإعلان والتي تفرضها التحديات و الشروط الملموسة للصراع الطبقي بالمغرب بين الكتلة الطبقية السائدة من جهة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكاد ......





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