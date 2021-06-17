قصيدتان - منى حلمي

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ------------ 1 - " مُنى " ابقى شامخة -------------------ابقى حرة حبيبتى دائما وأبدا لا تخافى أحدا أو شيئا خيانة الجسد وغدر القدر هروب القصائد وأرق الليل موتى المبكر وحصارات الضجر دائما " ُمنى " حبيبتى حبيبة العمر

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