الهويالوجيا فن القرارات الإنسانوية و الشخصية - حسن عجمي



الهويالوجيا فن القرارات الإنسانوية و الشخصية - حسن عجمي
2021/06/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي الهويالوجيا مركَّبة من "الهوية" و "لوجيا" بمعنى عِلم وبذلك الهويالوجيا عِلم الهوية الذي يهدف إلى تحليل الهوية و دراستها بغرض إيضاح دلالاتها و معانيها.

تعتبر الهويالوجيا أنَّ الهوية فن صياغة القرارات الإنسانوية و الشخصية ما يسمح بتحليل الهوية على أنها معادلة فلسفية مفادها التالي : الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية.

تنجح هذه المعادلة في التعبير عن أنَّ كل البشر يمتلكون هوية واحدة ألا و هي الهو ......

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