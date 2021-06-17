2021/06/17 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، الخميس، أن الحكومة الأميركية ستستثمر 3.2 مليار دولار، لتطوير أقراص أدوية مضادة للفيروسات، بهدف مواجهة وباء “كوفيد-19”.ويمكن لمثل هذا العلاج أن يغني المصابين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أيستحق كل ذلك؟..



ثروة طائلة تنفقها هذه الدولة لتطوير أقراص ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيستحق كل ذلك؟.. ثروة طائلة تنفقها هذه الدولة لتطوير أقراص ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيستحق كل ذلك؟.. ثروة طائلة تنفقها هذه الدولة لتطوير أقراص ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).