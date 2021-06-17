اقليم كوردستان.. توقعات بوصول درجات الحرارة فوق 45 مئوية

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان مدن الاقليم ستشهد ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة بدءً من يوم غد الجمعة والايام التي بعدها مرجحة ان تصل درجة الحرارة الى 45 درجة مئوية.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس، ان يوم غد الجمعة ستسجل مدن وبلدات اقليم كوردستان ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة تصل الى 40 درجة مئوية.

واضافت: انه وبزوال تأثير المنخفض الجوي الذي يئثر على اقليم كوردستان، ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع مطلع الاسبوع المقبل، متوقعة ان تسجل المدن في اقليم كوردستان درجات ححرارة فوق الـ 40 مئوية.

وتابعت المديرية، انه مع قدوم موجات الحر الى المنطقة، فان درجات الحرارة من المتوقع ان تبلغ فوق 45 درجة مئوية في مراكز المحافظات بينما ستصل الى 36 درجة مئوية في المناطق الجبلية.

PUKmedia ترجمة

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