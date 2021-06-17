أدباء كركوك يستذكرون الاديب الراحل وحيدالدين بهاء الدين

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد ادباء وكتاب كركوك مساء اليوم الخميس 17 حزیران 2021 جلسة لاستذكار الاديب التركماني الراحل وحيد الدين بهاء الدين بحضور عائلة الأديب ونخبة من أعضاء اتحاد أدباء كركوك .

وتم خلال الجلسة التي ادارها الناقد محمد خضر القاء كلمات التي اشادت بالدور الكبير الذي لعبه وحيدالدين بهاءالدين لخدمة الادب والصحافة التركمانية.

يذكر ان الاديب وحيدالدين بهاء الدين توفي يوم 19/4/2021، عن عمر ناهز 92 عاما، وبرحيله فقدت الثقافة التركمانية احد ابرز كتابها.

ولد الراحل في الميدان بكركوك عام 1929، واكمل دراسته الجامعية متخصصا في اللغة العربية من الجامعة المستنصرية عام 1969، وقام بتأليف اكثر من سبعة عشرة كتابا تعني بالادب والثقافة المعاصرة في العراق.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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