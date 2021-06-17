بالصور.. مسنان يحاولان إنقاذ 100 الف نسمة في محافظة عراقية

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

يحاول مسنان يعملان في مشروع محطة الاسالة المركزية لمناطق التحرير وبهرز جنوب بعقوبة والتي تغذي قرابة 100 الف نسمة ابعاد اطنان من النفايات التي تلتهم نهر خريسان وتمنع وصول المياه الخام عن طريق فتحات جانبية للمشروع بهدف تشغيله وتامين مياه الشرب وسط حالة من الغضب بسبب حجم النفايات الهائل في نهر يشكل شريان الحياة في اكبر مدن ديالى وسط دعوات لاتخاذ اجراءات قانونية حاسمة تمنع انهيار الوضع البيئي في نهر خريسان بسبب عدم اكتراث الكثير من المواطنيين لخطورة رمي النفايات في النهر".

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الوضع البيئي لنهر خريسان ينذر بخطر حقيقي بسبب عدم استجابة الاهالي لنداءاتنا المتكررة بضرورة الكف عن رمي النفايات بالاضافة الى اصحاب المطاعم والورش الصناعية القريبة".

واضاف الحيالي،ان" كوادر موارد ديالى ترفع اسبوعيا اطنان من النفايات من نهر خريسان في بعقوبة في منظر مؤلم لوضع نهر يشكل شريان الحياة ".

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