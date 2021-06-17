إصابات كورونا في احدى الدول تثير قلقاً لم يُسجل منذ 4 أشهر

2021/06/17 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

سجلت بريطانيا، الخميس، 11007 إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا، مع ظهور متحور دلتا، مما دفع الرقم إلى أكثر من 10 آلاف لأول مرة منذ أواخر شهر شباط.

وأعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، أنها ستؤخر خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في الهند.وأفادت أن التأجيل لمدة أربعة أسابيع سيمنحها الوقت لتطعيم ملايين آخرين ضد فيروس كورونا بشكل كامل.ولا يزال معدل الوفيات الناجمة عن كورونا منخفضا في بريطانيا، حيث تم تسجيل 19 حالة، يوم الخميس.

وتعتبر اللقاحات فعالة للغاية ضد المرض الشديد الناجم عن متحور فيروس كورونا المستجد.لكن هناك قلق حول ما إذا كانت أعداد الإصابات المتزايدة ستتحول إلى وفيات على غرار الموجات السابقة التي شهدت مجتمعة وفاة 127,945 شخصا.

وكشف تقرير حكومي نُشر الخميس أن الحالات "ترتفع بشكل كبير" في جميع أنحاء انكلترا، مدفوعة في الغالب بالفئات العمرية غير الملقّحة.وتشير بيانات الصحة في بريطانيا، إلى أن الإصابات تتضاعف كل 11 يوما.

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