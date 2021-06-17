2021/06/17 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، الخميس، القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب والتهديد في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس"، (17 حزيران 2021)، "ألقت مفارز شرطة محافظة ميسان، القبض على 5 متهمين بالإرهاب والتهديد في مناطق متفرقة في المحافظة".

وبينت مديرية الشرطة بحسب البيان، أن "مفارز مراكز قسم شرطة قضاء المجر الكبير، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/إرهاب لارتكابهما جريمة إطلاق النار على منزل أحد المواطنين تحت ما يسمى بالدكة العشائرية، كذلك تمكنت شرطة القضاء المذكور من القبض على 3 مطلوبين وفق المادة 430/تهديد".

وتابعت، "تمت إحالة المتهمين الى القضاء لينالوا الجزاء وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهاب وتهديد.. شرطة ميسان تصطاد مطلوبين بتهم مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهاب وتهديد.. شرطة ميسان تصطاد مطلوبين بتهم مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).