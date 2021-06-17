دي بروين البديل يقود بلجيكا إلى ثمن نهائي اليورو

2021/06/17 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح البديل العائد من الإصابة، كيفن دي بروين، بقيادة منتخب بلجيكا إلى الدور ثُمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، بعد أن صنع التعادل وسجل هدف الفوز على مضيفته الدنمارك 2-،1 الخميس، في كوبنهاغن، في أمسية التحية لنجم الأخيرة، كريستيان إريكسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

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