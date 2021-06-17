القبض على 5 متهمين بالارهاب والتهديد في قضاء المجر الكبير بميسان

2021/06/17 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على (5) متهمين بالارهاب والتهديد في مناطق متفرقة من قضاء المجر الكبير جنوب مدينة العمارة.وذكر بيان لمديرية الشرطة من بين المتهمين الذين القي القبض عليهم اثنان مطلوبان وفق المادة (4/إرهاب) لارتكابهما جريمة إطلاق النار على منزل أحد المواطنين ما يسمى (بالدگة العشائرية) ، وثلاثة متهمين مطلوبين وفق المادة (430/تهديد) ، وتم احالة جميع المتهمين الى القضاء./انتهى

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