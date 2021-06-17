2021/06/17 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مكافحة أجرام بغداد القبض على متهمين بالقتل ومتهم بتزوير صك بقيمة 145 مليون دينار في بغداد .وذكر بيان للمديرية ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن مناطق النهروان والتاجي، حيث تم تدوين أقوالهما ابتدائيا واعترفا صراحةً عن قيامهما بجرائم قتل، وقد ​تم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاتهما وصدقت اقوالهما قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات.واضاف البيان كما ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة ( ١٤٥ ) مليون دينار عراقي، مشيرا الى أن عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بتزوير الصك وتم نصب كمين محكم والقبض عليه، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء./انتهى9

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