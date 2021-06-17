2021/06/17 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني توصلت دراسة جديدة إلى أن سمكة “كويلاكانث” النادرة والبدائية التي تعيش في أعماق البحار، يمكن أن يصل عمرها إلى 100 عام، أي أكثر مما كان يعتقد في السابق بخمس مرات.وتعرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه السمكة يمكن أن تعيش مئة عام! المركز الخبري الوطني.

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