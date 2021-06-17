"المالية" العراقية تطالب بآليات ممنهجة لتعظيم إيرادات وزارتي النفط والصناعة

2021/06/17 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقية، أهمية اعتماد آليات ممنهجة لتعظيم إيرادات وزارتي النفط والصناعة للأعوام "2022 – 2024".وناقشت وزارة المالية، لجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024، التقرير …

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