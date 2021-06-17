مهرجان للوحدة الوطنية عند الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان

2021/06/17 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن تأمين الحماية لمهرجان الوحدة الوطنية قرب “الإمام الأعظم” شمالي العاصمة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، تم وضع خطة لتامين الحماية للتجمع الجماهيري الكبير الذي أقيم بالقرب من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (طيب الله ثراه) مساء اليوم الخميس في منطقة […]

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