التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي المقبل

2021/06/17 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة التربية، الخميس، ان العام الدراسي الجديد سيبدأ في تشرين الثاني المقبل، ودوام الهيئات التدريسية يبدأ منتصف أيلول.

جاء ذلك في لقاء متلفز لوكيل وزير التربية، فلاح القيسي، اليوم، (17 حزيران 2021)، حيث ذكر انه "من المخطط أن يبدأ العام الدراسي الجديد بتشرين الثاني المقبل، بينما سيكون منتصف أيلول المقبل موعدا لبدء دوام الهيئات التدريسية".

وأوضح القيسي، إن "هناك خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها خطة لتكثيف دراسة المواد للمراحل الثلاث الأولى في الدراسة الابتدائية"، مبينا ان "خطة تكثيف الدوام تتضمن تكثيف الساعات والأيام والمواد".

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