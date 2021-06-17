وفاة ضابط عراقي كبير بكورونا

2021/06/17 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بان ضابطاً كبيراً في محافظة ديالى توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "العميد عدنان اللهيبي مدير مُكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة ديالى توفي مساء اليوم".

وأضاف، أن "الضابط توفي متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

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