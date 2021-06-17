2021/06/17 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التعليم يكشف عن إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:40

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