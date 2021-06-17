وفاة مسؤول أمني في محافظة ديالى جراء إصابته بفيروس كورونا

2021/06/17 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي، مساء اليوم الخميس، مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة محافظة ديالى العميد عدنان اللهيبي.

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وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، (17 حزيران 2021)، إن "مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة محافظة ديالى العميد عدنان اللهيبي، توفي اليوم متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

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