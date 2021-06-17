بايدن يوقع قانون عطلة وطنية في ذكرى إنهاء العبودية

2021/06/17 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، على مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو "جونتينث" عطلة فيدرالية وطنية، إحياءً لذكرى إنهاء العبودية في كافة أنحاء البلاد.

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