خلال زيارته لمدينة عدرا الصناعية ..وزيـر الصناعـة يؤكد إستعداد العراق للإستفادة من تجرُبة المُدن الصناعية في سوريا

2021/06/17 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز، إستعداد العراق للإستفادة من تجرُبة المُدن الصناعية في سوريا،مشددا على ضرورة رسم سياسة سليمة وتحقيق نوع من التكامُل الصناعي بين البلدين في مُختلف القطاعات الصناعيـة .وقال الخباز خلال زيارته لمدينة عدرا الصناعية في دمشق، ان" الوزارة على استعداد للإستفادة من تجرُبة المُدن الصناعية في سوريا ، مؤكداً دعمه وتشجيعه للقطاع الخاص ".واشار إلى" أهمية التواصل بين غُرف الصناعة في سوريا وإتحاد الصناعات العراقي وغُرف الصناعة في العراق بغية التوصُل إلى تفاهُمات ومُشتركات تخدم الطرفين سيما وان القطاع الخاص لهُ الحرية والمرونة في التعامل والحركة ، مؤكداً على ضرورة رسم سياسة سليمة وتحقيق نوع من التكامُل الصناعي بين البلدين في مُختلف القطاعات الصناعيـة "./انتهى8

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