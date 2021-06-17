2021/06/17 | 23:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم واقرار السياسة الوطنية للوصول المفتوح (𝖮𝖠) للجامعات العراقية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تكشف عن إنجاز يخص المنح وسياسة الوصول المفتوح المركز الخبري الوطني.

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