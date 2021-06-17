2021/06/17 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، اليوم الخميس، آلية الدوام والامتحانات في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير التعليم العالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تعلن آلية الدوام للعام المقبل المركز الخبري الوطني.

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