وزارة الصناعة لـNRT: افتتاح اهم واكبر مشروع في محافظة البصرة

2021/06/18 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي، الخميس، عن قرب إعادة تشغيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في محافظة البصرة وذلك بعد انجاز أعمال التأهيل الخاصة بها.

وقال الصافي في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (17 حزيران 2021)، ان "عمليات التأهيل والتشغيل مستمرة في الشركة وان وزير الصناعة والمعادن (منهل عزيز الخباز) قام بزيارة ميدانية الى محافظة البصرة في ايار الماضي لمتابعة اجراءات اعمال التهيئة والتشغيل النهائي لمصنع البتروكيمياويات واطلع على مراحل انتاج سائل الايثيلين والمراحل النهائية لتأهيل الخزان الخاص بهذه المادة".

واضاف، ان الوزير "تفقد غرف السيطرة المركزية ومختبرات السيطرة النوعية، وعدد من وحدات الانتاج في الشركة"، مشددا "على ضرورة اكمال الاعمال لبدء الانتاج".

وتابع، ان "العمل متواصل لاكمال مشروع تأهيل مصنعي الصلب والدرفلة لنصب المكائن والمعدات وبنسب انجاز متفاوتة".

واشار الى ان "وزير الصناعة والمعادن وجه شركات الوزارة الساندة، بإنجاز الاعمال المناطة بها بأسرع وقت ممكن" موكدا ان "الوزارة عازمة على اكمال المشروع بعد توفير السيولة النقدية في الايام القادمة".

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