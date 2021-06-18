مذكرة تفاهم عراقية - سورية في المجال الزراعي

2021/06/18 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع وزير الزراعة، محمد الخفاجي، الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي، مع نظيره السوري محمد حسان.

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وتهدف المذكرة بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 حزيران 2021)، إلى "تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والسياسات الزراعية والإحصاء والإرشاد وتنمية المرأة الريفية في كلا البلدين، وبما يسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار علاقات التعاون بينهما على أساس المنفعة المتبادلة".

وأكد الخفاجي على "ضرورة وضع سياسية لعدم اغراق الاسواق بالمنتجات الزراعية، وأهمية إيجاد نظام الإنذار المبكر للأمراض العابرة للحدود، فيما طالب الجانب السوري بالاطلاع على تجربة جمعية منتجي الدواجن في العراق للاستفادة منها، خصوصا بعد انخفاض الثروة الحيوانية في سورية بين 40-50%".

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