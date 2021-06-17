راموس يرد على احتمال انتقاله إلى برشلونة

2021/06/18 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدافع ريال مدريد الإسباني السابق، سيرخيو راموس، قدم تلميحات حول وجهته القادمة بعد إعلان مغادرته النادي أمس الأربعاء.

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