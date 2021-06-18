هولندا تتأهل مبكرًا من بوابة النمسا ببطولة اليورو

2021/06/18 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ لم تتوقف انتصارات منتخب هولندا في ثاني جولات دور مجموعات بطولة يورو 2020، حيث حقق الطواحين الفوز على النمسا (2-0)، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.هدف هولندا الأول جاء من علامة الجزاء بأقدام ممفيس ديباي (د 11)، قبل أن يضيف دينزل دومفريس الهدف الثاني (د 67)، ليحصد الفريق 6 نقاط منحته بطاقة التأهل لدور الـ16 قبل الجولة الختامية.وارتقى المنتخب الهولندي لصدارة المجموعة الثالثة، فيما تراجعت النمسا للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، متأخرة عن أوكرانيا بفارق الأهداف./انتهى9

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