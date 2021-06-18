وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره السوري للتعاون العلمي و الفني في المجال الزراعي

2021/06/18 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وقع وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي، مع نظيره السوري محمد حسان، وذلك على هامش زيارته الى الجمهورية العربية السورية.وتهدف المذكرة بحسب بيان للوزارة ، إلى" تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والسياسات الزراعية والإحصاء والإرشاد وتنمية المرأة الريفية في كلا البلدين، وبما يسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار علاقات التعاون بينهما على أساس المنفعة المتبادلة".واكد الخفاجي على" ضرورة وضع سياسة لعدم اغراق الاسواق بالمنتجات الزراعية، وأهمية إيجاد نظام الإنذار المبكر للأمراض العابرة للحدود، فيما طالب الجانب السوري بالاطلاع على تجربة جمعية منتجي الدواجن في العراق للاستفادة منها، خصوصا بعد انخفاض الثروة الحيوانية في سوريا بين 40-50%"./انتهى8

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