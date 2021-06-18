عقوبة وغرامة مالية على رئيس نادي كربلاء وامين سر النادي على خلفية احداث جرت بعد مباراة ناديي كربلاء وعفك

2021/06/18 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الهيأة

التطبيعية امس الخميس معاقبة رئيس نادي

كربلاء ( احمد هدام ) بالحرمان من مرافقة

فريقه وعدم دخول الملاعب الى نهاية

الموسم مع غرامة مالية مقدارها عشرة

ملايين دينار،ومعاقبة أمي

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