الزراعة تكشف أسباب هلاك الدواجن في الديوانية

2021/06/18 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن أسباب هلاك الدواجن في الديوانية.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ترأس اجتماعاً للجنة المركزية لمرض انفلونزا الطيور، الخميس حضره مدراء الاقسام المعنية تم فيه مناقشة سبب هلاكات الدواجن في عدد من مشاريع تربية الدواجن البياض في الديوانية".وأضاف أن "اللجنة اصدرت توجيهاً للمستشفى البيطري في الديوانية لمتابعة حالات الهلاكات في المشاريع التي ابلغ عنها حيث تم زيارة مقر شركة زهور الوطن من قبل غرفة عمليات الرصد والتحري ضد مرض انفلونزا الطيور المشكلة في مركز المستشفى وتم إجراء الفحص العياني والفحص بالكت السريع وإجراء الصفة التشريحية واخذ العينات وإرسالها فوراً الى قسم المختبرات المركزي في بغداد كما تم تأشير وجود هلاكات بسيطة بسبب وجود تسمم بالعلف ( اكراتوكسين) بنسبه 400 ٪؜ ولا وجود لاي مرض وبائي، وهذا ما أكدته الفحوصات السريعة والموثوقة التي اجريت في المختبر المركزي حيث ظهرت الفحوصات سالبة لمرض انفلونزا الطيور".وتابع حمزة أن "اللجنة المركزية لمرض انفلونزا الطيور اصدرت عدد من التوصيات بعد ظهور النتائج سالبة للمرض أهمها السماح للمربين بتسويق منتجاتهم من بيض المائدة، اما الحقول التي اصيبت بمرض انفلونزا الطيور وفيها هلاكات وكانت ملقحة بلقاح ( H5 ) وبدأت الهلاكات تتناقص فيها يتم متابعتها وارسال عينات الى المختبر المركزي اسبوعياً".وشددت اللجنة على ان "يكون تسويق انتاج الحقول والمفاقس بعد ٩٠ يوما من ظهور آخر اصابة .واهاب المدير العام "بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر اخبار الاصابات"، مؤكداً ان "تؤخذ المعلومات من السلطة البيطرية الممثلة بدائرة البيطرة او المختصين في وزارة الزراعة".

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