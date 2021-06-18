2021/06/18 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنح النزهة المصرية، الخميس، معاقبة موظف يعمل في مطار القاهرة الدولي بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد تحرشه بفتاة وتصويرها بشكل غير لائق، وفقا لصحيفة "الأهرام".

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