ما العمل؟ كان سؤالنا الأكبر ولم يزل - جواد بولس

2021/06/18 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ما العمل ؟ كان سؤالنا الأكبر ولم يزلنجح يائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد" باقامة حكومة اسرائيلية جديدة، بعد أن تنازل عن رئاستها في نصف مدة ولايتها الأول، لصالح رئيس حزب "يميناه"، نفتالي بينت، وبعد أن ضمنوا دعمها من قبل نواب القائمة الموحدة التي هي في الواقع ممثلة للحركة الاسلامية الجنوبية في الكنيست.



رافقت جلسة التصويت على اقامة الحكومة، والتي جرت يوم الأحد الفائت، مشاعر الاثارة والترقب؛ فام ......





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