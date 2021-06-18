2021/06/18 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي الأخضر بن يوسف ..



وداعاً.



في موت شاعر كبير بقيمة سعدي يوسف ، ليس غريباً إن يتصدر الترند الأول في الميديا والاعلام والناصيات والمواقع ، منذ اللحظات الاولى للاعلان عن رحيله فجر يوم 12 حزيران 2021 في عاصمة الضباب لندن ، وقد حملت وتقاطعت بعض الآراء والتقيمات حول أرثه ومواقفه السياسية تحيداً تجاه ما أصاب العراق في سنواته الآخيرة من أحتلالات وضياع وتشظي .



وكانت بعض تلك الآراء والمواقف مجحفة بحق الشا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأخضر بن يوسف .. وداعاً . - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأخضر بن يوسف .. وداعاً . - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).