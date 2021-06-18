الأخضر بن يوسف .. وداعاً . - محمد السعدي

#محمد_السعدي الأخضر بن يوسف ..
وداعاً.
في موت شاعر كبير بقيمة سعدي يوسف ، ليس غريباً إن يتصدر الترند الأول في الميديا والاعلام والناصيات والمواقع ، منذ اللحظات الاولى للاعلان عن رحيله فجر يوم 12 حزيران 2021 في عاصمة الضباب لندن ، وقد حملت وتقاطعت بعض الآراء والتقيمات حول أرثه ومواقفه السياسية تحيداً تجاه ما أصاب العراق في سنواته الآخيرة من أحتلالات وضياع وتشظي .
وكانت بعض تلك الآراء والمواقف مجحفة بحق الشا ......
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