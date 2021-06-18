2021/06/18 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الهيئة الادارية لنادي كربلاء

بيانا بخصوص قرارات اصدرتها لجنة

الانضباط في الهيئة التطبيعية في

اجتماعها المنعقد يوم الخميس

[http://www.non14.net/137631] الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ من

بينها عقوبات وغرام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كربلاء يصدر بيان بخصوص عقوبات وغرامات مالية ضد رئيسه وامين سر النادي:هناك استهداف واضح ضدنا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كربلاء يصدر بيان بخصوص عقوبات وغرامات مالية ضد رئيسه وامين سر النادي:هناك استهداف واضح ضدنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).