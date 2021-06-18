بلجيكا وهولندا تلتحقان بإيطاليا في ثمن نهائي أمم أوروبا وأوكرانيا تنعش آمالها

2021/06/18 | 01:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لحق المنتخبان البلجيكي والهولندي بنظيرهما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا بكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه الدنماركي 2-1 في كوبنهاغن، والثاني على ضيفه النمساوي 2- صفر في أمستردام، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعتين الثانية والثالثة.

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وكانت إيطاليا أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الكبير على سويسريا بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأنعشت أوكرانيا آمالها في التأهل بفوزها الثمين على مقدونيا الشمالية 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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