"منتخب الطواحين" إلى دور الـ 16 في أمم أوروبا

2021/06/18 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخبان البلجيكي والهولندي ليلحقا بنظيرهما الإيطالي إلى الدور ثُمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوز الأول على مضيفه الدنماركي 2-1 في كوبنهاغن، والثاني على ضيفه النمساوي 2-صفر في أمستردام، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعتين الثانية والثالثة.

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