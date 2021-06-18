زعيم كوريا الشمالية: ينبغي الاستعداد للحوار كما للمواجهة مع الولايات المتحدة!

2021/06/18 | 01:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن الزعيم كيم جونغ أون قوله إنّه ينبغي على بيونغ يانغ أن تستعدّ "للحوار كما للمواجهة" مع واشنطن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه "خلال جلسة عامة عقدتها الخميس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، والاتجاه السياسي للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة بايدن".

وأضافت الوكالة أنّ "الزعيم الكوري الشمالي شدّد على ضرورة الاستعداد للحوار كما للمواجهة، ولا سيّما للاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة بلادنا".

"أ.ف.ب"

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