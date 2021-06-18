2021/06/18 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة بيان مجموعة السبع حول العراق، ودعم سيادة العراق ووحده أراضيه، وأهمية الرقابة الدولية في الانتخابات القادمة.

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