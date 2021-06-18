2021/06/18 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هذه جزيرة تيران التابعة للسعودية"، هكذا افتتح أحد السعوديين مقطع فيديو قام بتصويره على سواحل جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، حيث قال إنه "أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران".

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