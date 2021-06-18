أردني يقتل ابنته

2021/06/18 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم #رانيا_العبادي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد مقتل شابة (21 عاما) على يد والدها بسبب انخفاض درجاتها في إحدى المواد

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