بعد مغادرتها مع شريكه.. مثلي يروي مشاكله في روسيا

2021/06/18 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوتار، مهاجر مثلي جديد وصل إلى إسرائيل من روسيا مع زوجه، قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، لم تسر حياتهم على ما يرام في بلادهم الأم، ما دفعهما نحو الهجرة إلى مكان تكون الحياة فيه طبيعية بشكل أكبر بالنسبة لهما.

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