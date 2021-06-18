2021/06/18 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعت الأميركية، لينا خان، التاريخ مع أدائها القسم الذي جعلها أصغر شخص على الإطلاق في منصب رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، هذا الأسبوع، وفقا لشبكة "abc" المحلية.

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