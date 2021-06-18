تعليق على مناظرة الأخ رشيد ود. السقار

2021/06/18 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع الماضي (10 يونيو 2021) كانت هناك مناظرة فريدة من نوعها على اليوتيوب بين الداعية المسيحي الأخ رشيد والداعية الإسلامي د.منقذ السقار.

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