2021/06/18 | 06:26 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في الأسبوع الماضي (10 يونيو 2021) كانت هناك مناظرة فريدة من نوعها على اليوتيوب بين الداعية المسيحي الأخ رشيد والداعية الإسلامي د.
منقذ السقار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق على مناظرة الأخ رشيد ود. السقار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
منقذ السقار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق على مناظرة الأخ رشيد ود. السقار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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