مجلس النواب العراقي: العراق يحتاج من 10- 12 ألف مدرسة جديدة

2021/06/18 | 06:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية النيابية، عن حاجة العراق لمدارس جديدة، فيما أشارت إلى أن منحة الطلبة أقرت عام 2014 ولم تطبق حتى الآن....

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